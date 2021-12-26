بعد توقف دام عامين.. منافسات دوري الدرجة الأولى تعود من جديد

أخبار ليبيا 24 -خاص

انطلقت، أمس السبت، منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وذلك بعد توقف دام عامين كاملين.

وشهدت افتتاحية المسابقة إقامة 7 مباريات، حيث حقق المهدية ضمن منافسات المجموعة الأولى الفوز على جاره الأمل أوباري بنتيجة 2-1 على ملعب سبها.

وفي المجموعة الثانية حسم التعادل السلبي دون أهداف لقاء نسور مرتوبة ومنافسه الأفريقي بملعب درنة.

أما المجموعة الثالثة فشهدت تفوق السواعد في دربي بنغازي على الوحدة العربية بنتيجة 1-0 على أرضية الملعب الجانبي بالمدينة الرياضية بنغازي.

بينما شهدت المجموعة الرابعة تفوق المروج على نظيرة الطيران بنتيجة 1-0 على أرضية ملعب شهداء بنينا.

وفي المجموعة الخامسة فقد وفاق صبراتة نتيجة مباراته أمام اتحاد الشرطة بنتيجة 2-1 على ملعب صبراتة.

وحسم المستقبل الجميل نتيجة مباراته أمام الشروق الزنتان بنتيجة 1-0 ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وفي ذات المجموعة تعادل النصر زليتن مع اليرموك بنتيجة 2-2.