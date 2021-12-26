عاجل : تسعة ملايين دينار لصالح إنشاء صالة رياضية بنادي الهلال ببنغازي

طرابلس 26 ديسمبر 2021 (وال)- علمت وكالة الأنباء الليبية، قبل قليل، أن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية قرر تخصيص تسعة ملايين دينار ليبي؛ لصالح إنشاء صالة رياضية متكاملة لنادي الهلال في مدينة بنغازي، بعد جهود بذلها وزير التخطيط فاخر بوفرنة بالخصوص.

وقال مسؤول في جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إن مجلس الوزراء كلف الجهاز لإنشاء صالة رياضية متكاملة لألعاب كرة السلة، والكرة الطائرة، وكرة اليد، وألعاب القوى بنادي الهلال ببنغازي على غرار أندية الأهلي والنصر، ونادي التحدي الذي تحصل على عقد لإنشاء ملعب لكرة القدم.

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية، أن الجهود التي بذلها وزير التخطيط مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، أثمرت صدور القرار وتكليف الجهاز بتنفيذ هذه الصالة الرياضية للنادي الذي تعرضت بنيته التحتية للدمار في وقت سابق نتيجة لوقوعه في منطقة اشتباكات.

يشار إلى أن بوفرنة تعهد في وقت سابق اليوم لمجلس إدارة النادي بالسعي للحصول على قرار مماثل للأندية التي تم تفعيل عقودها التنموية، وهو ما تم فعليا.(وال – طرابلس)

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