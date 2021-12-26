ستيفن جيرارد ينضم للائحة المصابين بفايروس كورونا

أصيب نجم ليفربول السابق والمدرب الحالي لفريق أستون فيلا الإنجليزي ستيفن جيرارد، بفيروس كورونا بعد إيجابية المسحة الطبية الأخيرة التي خضع لها قبل مواجهة ضيفه فريق تشيلسي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي.

وأكد أستون فيلا في بيان له، أن المدرب ستيفن جيرارد لن يتمكن من حضور المباراتين المقبلتين في البريمرليغ مع تشيلسي ولييدز يونايتد، حيث سيتم عزله بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وكان جيرارد، قد تولى تدريب فريق أستون فيلا خلفا للمدرب السابق دين سميث في نوفمبر الماضي، حيث قاد الفريق في 6 مباريات في الدوري الإنجليزي حقق الفوز في 4 مباريات وخسر في لقاءين.

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