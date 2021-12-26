“وال” الحكم الدولي “صلاح الحاسي” في حوار صريح بعد مسيرة تحكيم ناجحة

بنغازي 27 ديسمبر 2021 (وال)- اعتزل الحكم الدولي الليبي صلاح الحاسي، مجال التحكيم بعد مسيرة طويلة وصلت إلى “16” سنة حافلة بالنجاح دوليًا ومحليًا.

لحظات وداع الدولي صلاح الحاسي كانت خلال مباراة بين الجارين الأهلي بنغازي والتحدي في منافسة بطولة الدوري والتي انتهت بتفوق الأهلي بهدفين لهدف، ظهر خلالها الدولي صلاح الحاسي ليعلن انتهاء مسيرته التحكيمية بعد أن بلغ السن القانونية، شرّف خلال مسيرته التحكيم الليبي محليًا ودوليًا.

وكالة الأنباء الليبية التقت بالدولي صلاح الحاسي وهو شقيق اللاعب أحمد الحاسي لاعب فريق الهلال والأهلي بنغازي والنصر سابقًا وحاليًا يلعب في صفوف فريق دارنس، وكان معه حوار قصير.

سيرة الذاتية

صلاح الحاسي من مواليد عام 1976 م في مدينة البيضاء، متحصل على ليسانس آداب قسم فلسفة من جامعة عمر المختار بالبيضاء.

وال: متى كانت بدايتك ؟

ج : الكثير لا يعلم بأنني كنت لاعبا لكرة القدم؛ فقد التحقت بنادي المنار سوسه، وتدرجت معه من الفئات السنية حتى فريق الأول إلى غاية عام 1996 م، وبعد ذلك التحقت بنادي الأنصار بالبيضاء، ولعبت معه موسمين 1997 – 1998، وكنت مدافعًا ولكن بسبب الإصابة ابتعدت عن الملاعب ودخلت في مجال التحكيم.

وال: متى دخلت مجال التحكيم ؟

ج: التحقت بمجال التحكيم عام 2005 م، وقد قمت بإدارة أول مباراة في الدرجة الأولى مع الحكم الدولي محمد الزلاوي كانت بين فريقي الإفريقي والبرانس عام 2008 م.

وال: أول مباراة قمت بتحكيمها في دوري الممتاز؟

ج: أول مباراة لي في دوري الممتاز كانت عام 2009 م بين فريقي المدينة والعروبة رفقة الدولي ناصر المهدي.

وال: متى تحصلت على الشارة الدولية ؟

ج: تحصلت على الشارة الدولية في عام 2013 م، وكنت الأول على الدفعة، وأول مباراة دولية شاركت فيها كانت مع الدولي وحيد صالح في تصفيات بطولة الشباب بين منتخبي مصر والسودان والتي أقيمت في السودان.

وال : أصعب مباراة قمت بتحكيمها؟

ج : أصعب مباراة كانت لي عام 2016 م دربي بنغازي بين الجارين الأهلي والنصر، وعلى فكرة قمت بتحكيم نفس الموسم للفريقين 3 مباريات في الدوري.

كلمة أخيرة ؟

ج: ختامها مسك؛ فقد أنهيت موسمي بلقاء فريقي الأهلي بنغازي والتحدي، وكانت الأجواء أكثر من رائعة، وكل الشكر والتقدير لكل من وقف بجانبي، وتدخل لكي لا أقوم بالاعتزال فهذه سنة الحياة. (وال) م ب/ ر ت

حوار | مصطفى بوغرارة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال