لوكاكو يقود تشيلسي لفوز صعب على أستون فيلا

حقق تشيلسي انتصارًا مهمًا على مستضيفه أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح أستون فيلا التسجيل بهدف أحرزه لاعب تشيلسي رييس جاميس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 28 قبل أن يتمكن جورجينيو من إدراك التعادل بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 56 وضع المهاجم روميلو لوكاكو فريقه تشيلسي في المقدمة بإحرازه الهدف الثاني، وعاد جورجينهو مجددا ليؤمن انتصار البلوز بالهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وبهذا الفوز؛ رفع تشيلسي رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث ، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 22 نقطة في المركز 11.

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