تعثر جديد للأهلي طرابلس.. بعد تعادل سلبي أمام المحلة

حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الأهلي طرابلس أمام نظيره المحلة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مصراتة، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويواصل فريق الأهلي طرابلس سلسلة نتائجه السلبية، حيث خاض الفريق خمس مباريات حتى الآن في الدوري، حصد منها ست نقاط فقط محتلاً المركز السابع في جدول ترتيب المجموعة الثانية.

ويتساوى فريق المحلة، بعد هذا التعادل، مع فريق الأهلي طرابلس في عدد النقاط، حيث يمتلك كل منهما ست نقاط.

ويتشارك الفريقان في عدد النتائج السلبية، حيث تعادل كل منهما ثلاث مرات على التوالي.

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