أرسنال يواصل عروضه المميزة بخماسية في شِباك نوريتش

واصل أرسنال سلسلة نتائجه الايجابية في البريمرليغ، بعد أن حقق فوزاً عريضاً على نوريتش سيتي بــ5 أهداف دون رد ضمن الجولة الــــ19.

افتتح التسجيل للغانرز “بوكايو ساكا” في الدقيقة 6، وأضاف “كيران تيرني” الهدف الثاني في الدقيقة 44، قبل أن يعود بوكايو ساكا ويُحرز الهدف الثالث في الدقيقة 67، وعند الدقيقة 84 تمكن “ألكسندر لاكازيت” من إحراز الهدف الرابع من ركلة جزاء، ثم تمكن “إيميل سميث روي” من اختتام المهرجان التهديفي بتسجيله الهدف الخامس للمدفعجية في آخر أنفاس المباراة.

بهذا الانتصار عزز أرسنال موقعه في المركز الرابع برصيد 35 نقطة، أما نوريتش فقد توقف رصيده عند عشر نقاط في المركز الأخير.

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