لجنة المسابقات تعلن مواعيد وملاعب الأسبوع السابع

أعلنت لجنة المسابقات العامة للاتحاد الليبي لكرة القدم مواعيد وملاعب مباريات الأسبوع السابع من منافسات الدوري الممتاز .

فريق دارنس سيقص شريط مباريات الأسبوع السابع بلقائه فريق التحدي في الثاني من شهر يناير المقبل بملعب درنة فيما يواجه فريق الأهلي بنغازي بملعب بنينا فريق التعاون في الثالث من الشهر نفسه بينما يستضيف فريق الأخضر فريق الصداقة بملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء في الرابع من يناير المقبل وفي الخامس من يناير المقبل يستقبل فريق خليج سرت فريق الهلال بملعب اجدابيا وتختتم مباريات الأسبوع السابع لحساب فرق المجموعة الأولى في السادس من يناير بمواجهة فريق شباب الجبل لفريق النصر بملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء .

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