بعد إقالة “سيموندي”.. الأهلي طرابلس يتعاقد مع المدرب فتحي الجبالي

تعاقد نادي الأهلي طرابلس مع المدرب التونسي فتحي الجبالي، خلفًا للمدرب الفرنسي برنارد سيموندي، الذي أُقيل من منصب المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي، بسبب سوء نتائج الفريق في الآونة الأخيرة.

وذكرت الصفحة الرسمية للأهلي طرابلس أن اختيار “الجبالي” ومساعده التونسي سامي زميط؛ جاء بناءً على تجربته مع أندية عربية عدة، حيث درب “الجبالي” الملعب التونسي وأهلي جدة والفتح السعودي والمغرب الفاسي بالإضافة إلى الكويت الكويتي.

تجدر الإشارة إلى أن أبرز البطولات التي حصل عليها المدرب التونسي فتحي الجبالي، تتمثّل في “دوري المحترفين السعودي وكأس السوبر مع نادي الفتح السعودي”.

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