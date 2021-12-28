قرعة كأس الكنفدرالية تضع الاتحاد والأهلي في مجموعات قوية

يفتتح فريقا الاتحاد والأهلي طرابلس منافسات كأس الكنفدرالية الإفريقي في 12 فبراير القادم، حيث يواجه الاتحاد خارج أرضه الفائز من شبيبة القبائل ضد رويال ليوباردز سوازيلاندي، فيما يلتقي الأهلي خارج أرضه أيضا بيراميدز المصري.

وهذا وأوقعت القرعة فريق الاتحاد بطل الدوري في المجموعة الثانية صحبة فريق فرق شبيبة الساورة الجزائري وأورلاند بيترس الجنوب أفريقي أو الفائز من شبيبة القبائل الجزائري وفريق ليبو باردس السوازيلاندي.

فيما جاء الأهلي وصيف الدوري الليبي في المجموعة الأولى صحبة فريق زانكو الزامبي ونادي الصفاقسي التونسي وبراميدز المصري.

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