سحب قرعة  دور المجموعات من الكأس الكونفدرالية الأفريقية

القاهرة 28 ديسمبر 2021 (وال)- سحبت بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم الثلاثاء، قرعة دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وقد أوقعت القرعة فريق الأهلي طرابلس في المجموعة الأولى، رفقة بيراميدز المصري والصفاقسي التونسي وزناسكو الزامبي.

فيما أوقعت القرعة الإتحاد في المجموعة الثانية رفقة أورلاندو بيراتس الجنوب الأفريقي، وشبيبة الساورة الجزائري، والفائز من لقاء شبيبة القبائل الجزائري وليوبارد الاستيواني. (وال) س أ / ر ت

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