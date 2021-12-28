برشلونة يعلن إصابة لونغلي وألفيس بـ”كورونا”

أعلن نادي برشلونة، في بيان رسمي، عن إصابة لاعبيه دانييل ألفيس والمدافع لونغلي بفيروس “كورونا”، مؤكدًا أن الثنائي لن يتسنى لهما العودة لتدريبات الفريق، وسيتقيدان بإجراءات الحجر الصحي لمدة عشرة أيام.

وأضاف بيان نادي برشلونة أن الثنائي في حجره الصحي في منزله وأن صحته جيدة غير أن عزل اللاعبيْن ضروري حتى لا تنتقل العدوى لزملائهما.

يُذكر أن اللاعب البرازيلي المخضرم دانييل ألفيس لن يتمكن من الظهور الأول له بألوان البرسا، وسيتأجل ذلك بسبب إصابته بـ”كورونا”، حيث كان من المقرر أن يأخذ اللاعب مكانته الأساسية بداية من مباراة كأس ملك إسبانيا.

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