“لينديلوف” ينضم لقائمة المصابين بـ”كورونا”

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن الإصابة بفيروس كورونا تسببت في غياب المدافع فيكتور لينديلوف عن المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لهدف مع نيوكاسل، أمس الاثنين، في الجولة 19 من البريمرليغ.

وكان “لينديلوف” قد تم تبديله بعد أن عانى من صعوبات في التنفس خلال المباراة السابقة لمانشستر يونايتد والتي فاز فيها على نورويتش سيتي بهدف دون رد .

وخضع “لينديلوف” لفحوص على القلب في محاولة لمعرفة طبيعة المشكلة التي تعرض لها، وقد أعلن مانشستر أنه يتعافى بشكل جيد، لكن اللاعب سيُواجه الآن فترة غياب بعد أن أصيب بعدوى فيروس “كورونا”.

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