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“لينديلوف” ينضم لقائمة المصابين بـ”كورونا”

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن الإصابة بفيروس كورونا تسببت في غياب المدافع فيكتور لينديلوف عن المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لهدف مع نيوكاسل، أمس الاثنين، في الجولة 19 من البريمرليغ.

وكان “لينديلوف” قد تم تبديله بعد أن عانى من صعوبات في التنفس خلال المباراة السابقة لمانشستر يونايتد والتي فاز فيها على نورويتش سيتي بهدف دون رد .

وخضع “لينديلوف” لفحوص على القلب في محاولة لمعرفة طبيعة المشكلة التي تعرض لها، وقد أعلن مانشستر أنه يتعافى بشكل جيد، لكن اللاعب سيُواجه الآن فترة غياب بعد أن أصيب بعدوى فيروس “كورونا”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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