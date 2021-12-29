رئيس المجلس الرئاسي يلتقي رابطة قدامى رياضيي بنغازي

طبرق 29 ديسمبر 2021 (وال)- أشاد رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي اليوم الأربعاء، بشخصيات تُمثل رابطة قدامى رياضيي بنغازي وهم : فوزي العيساوي، علي البشاري، ونيس خير، بتاريخهم الرياضي الحافل بالبطولات، وتمثيلهم ليبيا في كل المحافل الدولية.

وجاء ذلك خلال استقبل السيد الرئيس رابطة قدامى رياضيي بنغازي، تطرق خلالها إلى إمكانية إنشاء مشاريع رياضية بمختلف الألعاب، لتطوير البنية التحتية الرياضية، وإنشاء ملعب لكرة القدم، والألعاب المصاحبة في مدينة بنغازي، بأحدث المواصفات العالمية، يكون اعتماده من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

بدوره، شدّد السيد الرئيس على ضرورة إنشاء الملعب الجديد، والاهتمام بالبنية التحتية الخاصة بالأندية الرياضية في كل المناطق، من حيث الصيانة والتطوير لدورها الفاعل في صقل مواهب الشباب بمختلف الألعاب، وخلق جسور التواصل بين الأندية الرياضية في كل المناطق الليبية، لتُساهم في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

وقدّم قدامى الرابطة للسيد الرئيس؛ درع اعتزاز وتقدير عرفانًا لدوره في دعم الرياضة الليبية والرقي بها، ولجهوده في توحيد مؤسسات الدولة، والجيش الليبي، واهتمامه بملف المصالحة الوطنية صمام أمان ليبيا. (وال) ح س/ ر ت

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