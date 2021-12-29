الدوري الممتاز  ..الفونسو يخطف تعادلا ثمينا للاتحاد

مصراتة 29 ديسمبر 2021 (وال) -خطف المحترف العاجي كوامي ألفونسو تعادلا ثمينا لفريقه الاتحاد أمام مستضيفه الاتحاد المصراتي، وذلك لحساب المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

المقابلة التي جرت اليوم الأربعاء، كان فيها الفريق المستضيف الاتحاد المصراتي ،هو المبادر بالتسجيل في الدقيقة (16)، وذلك عن طريق تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء أطلقها اللاعب المحترف الكونغولي كرستنتين باكاكي، لتستقر بدورها الكرة على يسار الحارس معاد اللافي ).

أما فريق الاتحاد حامل لقب النسخة الأخيرة، انتظر حتى الدقيقة (90)، ليتمكن محترفه العاجي الفونسو، من إنقاذ فريقه من خسارة مسجلا هدف التعادل، ومبقيا الاتحاد مدافعا عن لقبه الأخير.

وبهذا التعادل أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده، ليكون فريق الاتحاد ثالثا برصيد (10) نقاط منقوص من مبارتين، فيما أصبح فريق الاتحاد المصراتي برصيد (6) نقاط، محتلا بها الترتيب السابع.(وال مصراتة ) س إ / س خ.

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