انطلاق بطولة محمد مخلوف  الدولية الرابعة للقوة البدنية بمدينة بنغازي

بنغازي 29 ديسمبر 2021 (وال) -نظم اليوم الأربعاء بمدينة بنغازي، المؤتمر الصحفي الخاص ببطولة “محمد مخلوف الدولية الرابعة للقوة البدنية”، وذلك بحضور رؤساء الدول المشاركة بالبطولة، وعدد من الإعلاميين.

وشارك في هذه البطولة الدولية التي انطلقت اليوم الأربعاء، ست دول وهي، سوريا مصر تونس، فلسطين، بنين، وتشاد، وبلغ عدد المشاركين فيها بجميع الأوزان (69) لاعبا، منهم (47) لاعبا يمثلون دولة ليبيا من مختلف المدن الليبية.

وتجدر الإشارة إلى أن البطولة ستستمر ثلاثة أيام متتالية، وسيتم فيها تسليم الجوائز على المتفوقين بالتراتيب الأولى.

حيث سيتحصل صاحب الترتيب الأول على سيارة قيمتها للمالية (150.000) ألف دينار، أما صاحب الترتيب الثاني على مبلغ مالي قدره (30.000) ألف دينار، أما الفائز بالمركز الثالث، ستكون جائزته مبلغ مالي قدره (20.000) ألف دينار، وفي حال أن الفائز بالترتيب الأول من الدول العربية المشاركة سيتحصل على مبلغ وقدره (30.000) ألف دولار.(وال بنغازي) س إ / س خ.

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