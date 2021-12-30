الاتحاد المصراتي يوقف انتصارات الاتحاد في الدوري

أخبار ليبيا24

توقفت مسيرة الانتصارات المتتالية لفريق الاتحاد بالمجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. بعد تعادله بشق الأنفس أمام الاتحاد المصراتي مساء يوم الأربعاء.

وأنقذ المحترف الايفواري كوامي فريق الاتحاد من خسارة كادت أن تتحقق بعد تسجيله هدف التعادل في آخر دقيقة الاتحاد المصراتي على أرضية ملعب مصراتة. وذلك في لقاء مؤجل عن الجولة الثالثة للدوري الليبي.

وتقدم الاتحاد المصراتي بهدف المهاجم الكونغولي باكاكي كريست في الدقيقة 16 من الشوط الأول وهو أول هدف يهز شباك الاتحاد هذا الموسم.

وقبل انقضاء المباراة استطاع الايفوراي الفونسو كوامي التعديل في الدقيقة الاخيرة من زمن المباراة ليهدي فريقه تعادل ثمين.

وسجل الاتحاد المصراتي 3 تعادلات هذا الموسم بينما سجل الاتحاد أول تعادل هذا الموسم.

واستقبل الاتحاد أول هدف في شباكه بعد 4 مباريات. وبهذا التعادل رفع الاتحاد رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث، بينما أضاف الاتحاد المصراتي نقطة لرصيده ليصبح بـ 6 نقاط في الترتيب السابع.