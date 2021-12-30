الأولمبي يُكثّف تدريباته من أجل المحافظة على الصدارة

يُواصل فريق الأولمبي بمدينة الزاوية تدريباته المُكثّفة؛ من أجل الدفاع عن موقعه المتقدم في ترتيب جدول الدوري الممتاز خلال الجولات المقبلة.

وقاد المدرب التونسي لطفي جبارة تدريبات الفريق على أحد شواطئ مدينة الزاوية، وركّز المدير الفني لفريق الأولمبي على الرفع من اللياقة البدنية لدى اللاعبين؛ على أمل مواصلة النتائج الإيجابية التي حقّقها في الأسابيع الماضية.

الجدير بالذكر أن الأولمبي يتصدر حالياً ترتيب المجموعة الثانية من الدوري الليبي برصيد 11 نقطة، ويشارك فريق مدينة الزاوية في الصدارة فريق السويحلي الذي يمتلك ذات الرصيد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية