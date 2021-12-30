التجهيز لانطلاق بطولة مخلوف الدولية للقوة البدنية

كشف رئيس اللجنة العليا لبطولة مخلوف الدولية للقوة البدنية، عبدالله الغرياني، عن التجهيزات والاستعدادات التنظيمية الخاصة بالبطولة، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس الاتحاد الليبي للقوة البدنية منير الشويهدي.

وشهد المؤتمر الصحافي الإعلان عن اسم الجهة الراعية للبطولة، والتي ستمنح الجوائز للمُتوّجين، بالإضافة إلى المنتخبات المشاركة في النسخة الثالثة من البطولة.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة غير مسبوقة لرياضيين من دول عربية وأفريقية، منها سوريا وتونس وبنين ومصر، بعد تعذر مشاركة الجزائر والمغرب بسبب إجراءات فيروس “كورونا”، والعراق بسبب مشكلة الحصول على التأشيرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية