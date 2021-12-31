إدارة الاتحاد ترفض استقالة المدرب الإيطالي “جوسيبي”

يُواصل المدير الفني لفريق الاتحاد، جوسيبي سانينو، مهمته على رأس الإدارة الفنية للفريق، وذلك بعد رفض رئيس النادي محمود معتوق استقالة المدرب الإيطالي.

وقدّم سانينو استقالته إلى إدارة النادي عقب تعادل حامل اللقب مع الاتحاد المصراتي، حيث كان الفريق قريبًا من الخسارة، وعقد رئيس مجلس إدارة الاتحاد اجتماعًا طارئًا مع المدرب، مؤكدًا تمسّكه باستمراره في قيادة الفريق.

تجدر الإشارة إلى أن فريق الاتحاد تنتظره منافسة صعبة على الصعيد المحلي أمام المحلة والخُمس، أما قاريًا؛ فسيُواجه ممثل ليبيا أقوى الفرق في مجموعة صعبة بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

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