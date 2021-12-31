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للمرة الثانية.. سلة الأهلي بنغازي تفوز على المدينة وديًا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكّن فريق الأهلي بنغازي لكرة السلة من الفوز على نظيره المدينة في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن معسكر الفريق في العاصمة طرابلس.

وانتهت نتيجة اللقاء بفارق نقطتين فقط بين الفريقين بواقع 56 نقطة للأهلي بنغازي مقابل 54 لصالح المدينة.

وتعدّ هذه المباراة هي الثانية التي يفوز فيها أبناء المدرب الجزائري يحيى بن محمد على المدينة في معسكره بطرابلس.

جديرٌ بالذكر أن فريق الأهلي بنغازي بدأ معسكره في العاصمة يوم 27 من ديسمبر الجاري؛ استعدادًا لانطلاق الدوري الليبي، وخاض الفريق ثلاث لقاءات من أصل أربع مباريات ودية ضد فرق الاتحاد والمدينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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