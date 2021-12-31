للمرة الثانية.. سلة الأهلي بنغازي تفوز على المدينة وديًا

تمكّن فريق الأهلي بنغازي لكرة السلة من الفوز على نظيره المدينة في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن معسكر الفريق في العاصمة طرابلس.

وانتهت نتيجة اللقاء بفارق نقطتين فقط بين الفريقين بواقع 56 نقطة للأهلي بنغازي مقابل 54 لصالح المدينة.

وتعدّ هذه المباراة هي الثانية التي يفوز فيها أبناء المدرب الجزائري يحيى بن محمد على المدينة في معسكره بطرابلس.

جديرٌ بالذكر أن فريق الأهلي بنغازي بدأ معسكره في العاصمة يوم 27 من ديسمبر الجاري؛ استعدادًا لانطلاق الدوري الليبي، وخاض الفريق ثلاث لقاءات من أصل أربع مباريات ودية ضد فرق الاتحاد والمدينة.

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