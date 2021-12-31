جورجينيو: حتى الآن.. كان هذا أفضل عام بالنسبة لي

تحدث لاعب الوسط الإيطالي جورجينيو نجم نادي تشيلسي الإنجليزي عن احتلاله المركز الثالث في جائزة الكرة الذهبية.

وقال جورجينيو: “أنا فخور جدًا، ولكن إذا وصلت إلى هناك فذلك لأنني لم أكن وحدي لقد وصلت إلى هناك بسبب عمل كل من حولي من الجيد أن أرى لاعب وسط هناك هذا يعني أن الجميع يرى ما يمكننا القيام به، وما يمكننا تقديمه وإضافته إلى الفريق.”

‏وأردف: “حتى الآن؛ كان هذا أفضل عام بالنسبة لي، بالتأكيد الفوز بهذه الجوائز لا يحدث كل عام، ربما يمكنني الحصول على شيء مشابه، أو ربما أفضل، لم لا؟”.

جدير بالذكر أن عام 2021 كان سعيدًا جدًا للنجم الإيطالي ذي الأصول البرازيلية، حيث حقق دوري أبطال أوروبا رفقة البلوز، وفاز بكأس أمم أوروبا مع الأزوري.

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