الجبال يصل العاصمة طرابلس تأهبا لتدريب الأهلي

طرابلس 31 ديسمبر 2021 (وال) -وصل اليوم الجمعة إلى مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس، مدرب فريق الأهلي طرابلس الجديد التونسي فتحي الجبال، وذلك للإشراف على تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا للفرنسي برنارد سيموندي. وجاء هذا التعاقد مع المدرب التونسي بعد سلسلة من النتائج الغير جيدة والتي حققها الفريق مع المدرب الفرنسي الأسبق، على […]

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