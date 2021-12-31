أتلتيكو مدريد يعلن إصابة “سيميوني” بـ”كورونا”

كشف نادي أتلتيكو مدريد عن إصابة مدرب الفريق الأول بالنادي الأرجنتيني دييغو سيموني بفيروس كورونا، وذلك بعد عودة الفريق من معسكره التدريبي في ضواحي مدينة مدريد.

وأضاف النادي، في بيانه الرسمي، أن المدرب الأرجنتيني لا يعاني من أي عوارض، وسيخضع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا، وبذلك يغيب عن أول مباراة رسمية للفريق في الدوري الإسباني عقب العطلة الشتوية.

يُذكر أنه سبق لخمسة لاعبين من أتلتيكو أن أصيبوا بـ”كورونا” في الأشهر الأخيرة، وهم البرازيلي رينان لودي، الأرجنتيني أنخل كوريا، الكرواتي سيمي فرساليكو ودييغو كوستا وسانتياغو ارياس.

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