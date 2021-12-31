المان يونايتد يتجاوز بيرنلي بثلاثية في البريميرليغ

تغلّب فريق مانشستر يونايتد على نظيره بيرنلي بنتيجة 3-1 على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي.

ثلاثية فريق مانشستر جاءت عن طريق سكوت مكتومناي، وجادون سانشو، وكريستيانو رونالدو في الدقائق 8، 27، و35 من عمر اللقاء، فيما سجل لبيرنلي آرون ليون هدف التقليص في الدقيقة 38.

بهذه النتيجة ارتقى مانشستر يونايتد للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 4 مواجهات وخسارة 5 لقاءات، بينما توقف رصيد بيرنلي عند النقطة الـ11 في المركز الـ18.

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