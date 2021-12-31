المكتب التنفيذي باتحاد الكرة يعقد اجتماعا موسعا مع حكام بنغازي

بنغازي 31 ديسمبر 2021 (وال) -عقد امس الخميس اجتماعا موسعا، ضم عضو المكتب التنفيذي باتحاد الكرة عادل الأوجلي، وعضو لجنة التحكيم العامة الدولي محمد الجلالي، مع حكام مدينة بنغازي، وبحضور رئيس الاتحاد الفرعي لمنطقة بنغازي، ورئيس لجنة التحكيم الفرعية.

وتناول خلال الاجتماع التركيز على أهمية هذة المرحلة من خلال مسابقتي الدوري الممتاز والدرجة الأولى، والعمل على التركيز من أجل نجاح الدوري والتأكيد على هيبة الحكم داخل الملعب باعتباره صمام الأمان، وأن اتحاد الكرة ولجنة التحكيم متضامنة مع كل الحكام، وتدعمهم باستمرار رغم كل الصعوبات التي تواجه شريحة الحكام.(وال بنغازي) س إ / س خ.

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