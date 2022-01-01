يورغن كلوب وأكتشاف ثلاث إصابات جديدة قبل مباراة تشيلسي

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رجح الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، قيام مباراة فريقه الحاسمة ضد تشيلسي، في موعدها يوم الأحد. رغم اكتشاف ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في معسكره.

ورفض كلوب الكشف عن أسماء اللاعبين المصابين، خلال حديثه الجمعة، حيث لا يزالون ينتظرون نتائج الاختبارات. لكن المهاجم روبرتو فيرمينو والحارس أليسون بيكر تغيبا عن الجلسة التدريبية اليومية، بحسب “فرانس برس”.

ينظر الفريقان إلى المباراة في ستامفورد بريدج على أنها مباراة لا بد من الفوز بها حيث يسعيان لملاحقة حامل اللقب مانشستر سيتي. الذي يتفوق بفارق ثماني نقاط في الصدارة.

وقال كلوب في مؤتمره الصحفي: “لدينا ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كوفيد في الفريق وعدد قليل آخر في الجهاز الفني. لذا فالأمر ليس رائعا في الوقت الحالي”.

وأضاف: “لست قادرا على تحديد من هم لأنه يتعين علينا القيام بالعملية بأكملها، والحصول على اختبار ‘تفاعل البوليمراز المتسلسل- بي سي آر’ مناسب. لكنك سترى بعد غد على ورقة الفريق، سيكون من الواضح تماما من هو المتأثر أو مصاب”.

وتابع: “أصيب بالمرض 15 إلى 20 لاعبا، وبالنسبة لنا يحدث كل يوم شيء آخر في كثير من الأحيان. إنها مثل اليانصيب في الصباح ننتظر النتيجة، وفي هذه اللحظة لن نطلب تأجيلا لكننا لا نعرف كيف سيبدو الأمر خلال ساعات قليلة.”