إصابات في صفوف المنتخب المغربي قبل نهائيات كأس الأمم الأفريقية

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تلقى المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الجمعة، ضربة موجعة قبل انطلاق نهائيات كأس الأمم الأفريقية. المقررة في التاسع من شهر يناير المقبل، بالكاميرون.

وأفادت بوابة أخبار اليوم، ظهر الجمعة، بأن فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم. قد أعلن، اليوم، إصابة بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. ونجم المنتخب المغربي، بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وذكر لقجع في تصريحات إذاعية أن بانون لم ينضم لمعسكر المنتخب المغربي، حتى الآن. بسبب إصابته بكورونا، على أن يلتحق بمعسكر المغرب في دولة الإمارات العربية فور ثبوت سلبية مسحة كورونا.

يشار إلى أن المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني لمنتخب المغرب لكرة القدم، قد استدعى بدر بانون للالتحاق بقائمة المنتخب المغربي. الذي يستعد لخوض غمار نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وكان بانون قد شارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر، مطلع الشهر الجاري.

حسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، الأربعاء، رسميا الجدل حول إقامة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون.

ذكرت بوابة “أخبار اليوم” أن المكتب التنفيذي للـ”كاف” قرر بعد اجتماعه اليوم الأربعاء. إقامة كأس الأمم الأفريقية في موعدها بشكل رسمي في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير 2022.

جاء قرار الاتحاد الأفريقي بعد اجتماع حاد في الدوحة عن طريق الفيديو كونفرانس بشأن الإعلان بشكل رسمي عن مصير كأس الأمم الأفريقية على هامش مباراة السوبر الأفريقي بين “الأهلي” و”الرجاء” المغربي بقطر، حيث عرض باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي نتائج زيارته للكاميرون.