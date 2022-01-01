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يوفنتوس يعلن إصابة آرثر والحارس بنسوليو بـ”كورونا”

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف نادي يوفنتوس عن إصابة كلٍّ من متوسط الميدان البرازيلي آرثر وحارس مرماه الاحتياطي كارلو بنسوليو بعدوى كورونا.

وأعلن نادي السيدة العجوز أنه تم وضع الثنائي في الحجر الصحي، وفقًا للبروتوكول المعمول به في إيطاليا، في الآونة الأخيرة.

ويستأنف البيانكونيري لقاءاته الرسمية في مسابقة الدوري الإيطالي بمواجهة قوية أمام نابولي يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الكالتشيو.

جديرٌ بالذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي حاليًا برصيد 34 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن الرباعي المتصدر.

 

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قناة 218 الليبية

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