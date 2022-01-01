يوفنتوس يعلن إصابة آرثر والحارس بنسوليو بـ”كورونا”

كشف نادي يوفنتوس عن إصابة كلٍّ من متوسط الميدان البرازيلي آرثر وحارس مرماه الاحتياطي كارلو بنسوليو بعدوى كورونا.

وأعلن نادي السيدة العجوز أنه تم وضع الثنائي في الحجر الصحي، وفقًا للبروتوكول المعمول به في إيطاليا، في الآونة الأخيرة.

ويستأنف البيانكونيري لقاءاته الرسمية في مسابقة الدوري الإيطالي بمواجهة قوية أمام نابولي يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الكالتشيو.

جديرٌ بالذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي حاليًا برصيد 34 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن الرباعي المتصدر.

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