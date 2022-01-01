خاص| نجاح منقطع النظير لبطولة مخلوف الدولية للقوية البدينة ببنغازي

بنغازي 01 يناير 2022 (وال)- اختتمت بالقاعة المغطاة للألعاب الرياضية بالمدينة الرياضية بمدينة بنغازي مساء أمس الجمعة، منافسات بطولة محمد مخلوف الدولية للقوة البدنية المفتوحة للعام 2021 في نسختها الرابعة.

هذا وشارك في البطولة (69) لاعبًا يُمثلون دول : مصر، تونس، سوريا، فلسطين، تشاد بالإضافة إلى دولة ليبيا.

هذا وقد حضر حفل ختام البطولة التي تواصلت على مدى ثلاثة أيام، عدد من الشخصيات الرياضية والاعتبارية المهتمة باللعبة، فضلا على أن المنافسة بلغت ذروتها في ثلاثة رفعات وهي (رجلين،صدر، وثقبين) في ثمان أوزان، ولكم النتائج النهائية على النحو التالي:

وزن (59) كجم:

الترتيب الأول: محمد فتحي عبد الكريم من دولة ليبيا بمجموع (487.5).

الترتيب الثاني: المعتصم بالله رجب علي من دولة ليبيا بمجموع (470).

الترتيب الثالث: علي عبد الله الغرياني من دولة ليبيا بمجموع (403).

وزن (66) كجم:

الترتيب الأول: ناجي عوض الوراد من دولة ليبيا بمجموع (580).

الترتيب الثاني: عدنان رجب محمد من دولة ليبيا بمجموع (540).

الترتيب الثالث: عبد العزيز فراج سعد من دولة ليبيا بمجموع ( 495).

وزن (74) كجم:

الترتيب الأول: عبد الله عبد الوهاب بوشعالة من دولة ليبيا بمجموع ( 577.5).

الترتيب الثاني: أيهم خالد برغوث من دولة سوريا بمجموع ( 577.5).

الترتيب الثالث:محمد أنور أبو قنون من دولة فلسطين بمجموع ( 550).

وزن (83) كجم:

الترتيب الأول : طه أيمن عبد الونيس من دولة ليبيا بمجموع ( 595 ).

الترتيب الثاني: عبد الوهاب محمد الكوافي من دولة ليبيا بمجموع (565).

الترتيب الثالث: عادل جبريل الشناكية من دولة ليبيا بمجموع ( 562.5).

وزن (93) كجم:

الترتيب الأول: عبد الله سليمان بودبوس من دولة ليبيا بمجموع ( 670).

الترتيب الثاني: محمد عمر عبد الرحمن من دولة ليبيا بمجموع ( 630).

الترتيب الثالث: محمد البهلول محمد من دولة ليبيا بمجموع ( 595 ).

وزن (105) كجم:

الترتيب الأول: عبد الله محمد هاجر من دولة ليبيا بمجموع ( 832.5).

الترتيب الثاني: سعيد محمد الحاسي من دولة ليبيا بمجموع ( 792.5).

الترتيب الثالث: أحمد عبد الله علي من دولة سوريا بمجموع (722.5).

وزن (120) كجم:

الترتيب الأول:محمد مصطفي الكعامي من دولة ليبيا بمجموع (755).

الترتيب الثاني: أحمد خير الورفلي من دولة ليبيا بمجموع (705).

الترتيب الثالث: السني عبد الخالق عبد الله من دولة ليبيا بمجموع (690).

وزن ( 120 ) كجم فما فوق:

الترتيب الأول: ذو الغفار دخيل عبد الكريم من دولة سوريا بمجموع (717.5 ).

الترتيب الثاني: محمد عبد الرحيم الزوي من دولة ليبيا بمجموع ( 687.5 ).

الترتيب الثالث: مجدي إبراهيم محمد من دولة ليبيا بمجموع ( 665 ).

نجوم البطولة:

الترتيب الأول: عبد الله محمد هاجر من دولة ليبيا، متحصلا على ( 102.807) نقطة.

الترتيب الثاني: سعيد محمد الحاسي من دولة ليبيا متحصلا على ( 97.911 ) نقطة.

الترتيب الثالث: ناجي عوض الوراد من دولة ليبيا متحصلا على (90.449 ) نقطة.

الترتيب النهائي للدول المشاركة:

الترتيب الأول: ( ليبيا ) متحصله على ( 60 ) نقطة.

الترتيب الثاني: ( سوريا ) متحصله على ( 40 ) نقطة.

الترتيب الثالث: ( فلسطين ) متحصله على ( 25 ) نقطة.

الترتيب الرابع : ( تونس ) متحصله على ( 8 ) نقاط.

الترتيب الخامس: ( تشاد ) متحصله على ( 3 ) نقاط.

الترتيب السادس: ( مصر ) متحصله على نقطتين .

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المشرفة على بطولة محمد مخلوف الدولية للقوية البدينة في نسختها الرابعة، قامت ببادرة طيبة وحسنة وهي تكريم اللاعب ( سعد الفلاح ) والمتحصل على بطولة الاحتراف للملاكمة في دولة تركيا، إضافة إلى تكريم اللاعب ( نوري السعداوي ) والمتحصل على بطولة أفريقيا للكاراتيه، وكذلك اللاعب ( عبد الرؤوف شريف الزيداني ) والمتحصل على بطولة العالم ” الحزام الاحترافي ” في لعبة الكيك والتاي بوكسينغ، بالإضافة إلى تكريمها للاعب الدولي (ونيس خير )، وذلك في بادرة تنم عن الوفاء والإخلاص. (وال) س أ/ ر ت

تقرير| سيف النصر أمبية

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