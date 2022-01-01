الطيران يتفوق على بنغازي الجديدة بثلاثية نظيفة

بنينا 01 يناير 2022 (وال) -عوض فريق الطيران الأول لكرة القدم خسارة الجولة الأولى أمام المروج، وذلك بتفوقه على بنغازي الجديدة بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، وذلك لحساب الجولة الثانية من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الرابعة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم. هذه المباراة التي جرت اليوم السبت، على أرضية ملعب شهداء بنينا، توسطها الحكم نصيب […]

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