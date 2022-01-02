في الوقت القاتل.. السيتي يتغلب على أرسنال ضمن الجولة 21

تمكن مانشستر سيتي من تحقيق فوز مهم على مضيفه أرسنال بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن الجولة 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح المدفعجية النتيجة عن طريق بوكايو ساكا في الدقيقة الـ31، وعدّل السيتي النتيجة مع انطلاقة الشوط الثاني بأقدام الجزائري رياض محرز من علامة الجزاء، وتعرّض لاعب أرسنال غابرييل لبطاقة حمراء ليُكمل فريق أرتيتا اللقاء ناقصاً.

وسجل لاعب السيتي رودري هدفاً قاتلاً في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليُحلّق فريق جوارديولا بعد هذا الفوز في الصدارة بفارق 11 نقطة عن تشلسي أقرب ملاحقيه.

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