اخبار الرياضة

في الوقت القاتل.. السيتي يتغلب على أرسنال ضمن الجولة 21

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن مانشستر سيتي من تحقيق فوز مهم على مضيفه أرسنال بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن الجولة 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح المدفعجية النتيجة عن طريق بوكايو ساكا في الدقيقة الـ31، وعدّل السيتي النتيجة مع انطلاقة الشوط الثاني بأقدام الجزائري رياض محرز من علامة الجزاء، وتعرّض لاعب أرسنال غابرييل لبطاقة حمراء ليُكمل فريق أرتيتا اللقاء ناقصاً.

وسجل لاعب السيتي رودري هدفاً قاتلاً في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليُحلّق فريق جوارديولا بعد هذا الفوز في الصدارة بفارق 11 نقطة عن تشلسي أقرب ملاحقيه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك