ودياً.. السويحلي يتغلب على فشلوم بثلاثية مقابل هدف

تمكن السويحلي من تحقيق الفوز أمام نظيره فريق فشلوم بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب مصراتة.

وجاءت أهداف السويحلي عن طريق كلٍ من عبد بن خليل الذي سجل هدفين، واللاعب فايز سعد الذي تمكن من تسجيل هدف، وشهدت المباراة حضوراً متميزاً من جماهير نادي السويحلي التي دعمت فريقها بقوة خلال اللقاء.

ونظّم الجهاز الفني لنادي السويحلي هذا اللقاء الودي من أجل الاستعداد جيداً لمباراة الجولة المقبلة من مسابقة الدوري الممتاز، والتي ستجمعه بفريق الأهلي طرابلس، ويحتل فريق مدينة مصراتة حالياً وصافة ترتيب المجموعة الثانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية