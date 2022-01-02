وست هام يونايتد يتجاوز كريستال بالاس بثلاثية في البريمرليغ

حقق وست هام يونايتد فوزًا مهمًا على نظيره كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الــ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح وست هام يونايتد باب التهديف عن طريق اللاعب ميشيل أنطونيو في الدقيقة 22، ثم أضاف الثاني اللاعب مانويل لانزيني في الدقيقة 25، كما سجل اللاعب ذاته الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني سجل كريستال بالاس الهدف الأول له في الدقيقة 83 عن طريق أودسون إدوارد، ثم أضاف الثاني ميشال أوليس في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وبهذا الفوز احتل فريق وست هام يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، فيما تجمد رصيد فريق كريستال بالاس عند النقطة 23 في المركز الحادي عشر.

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