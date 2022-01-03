رغم تعادله أمام المحلة.. الاتحاد يعتلي صدارة المجموعة الثانية

انتهى لقاء فريق الاتحاد أمام نظيره المحلة بنتيجة التعادل بين الفريقين، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس من منافسات الدوري الليبي الممتاز.

واعتلى حامل اللقب صدارة ترتيب العام للمجموعة الثانية، ولا زالت لديه مباراة مؤجلة، ورفع رصيده إلى 11 نقطة، متساويًا مع فرق الصدارة الأولمبي والسويحلي اللذين يمتلكان عدد النقاط نفسه من ست مباريات.

تجدر الإشارة إلى أن نادي الاتحاد لم يخسر في الدوري الممتاز حتى الآن، حيث حقق أبناء المدرب الإيطالي سانينو الفوز في ثلاث مباريات وتعادلوا مرتين أمام الاتحاد المصراتي والمحلة.

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