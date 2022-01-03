الدوري الليبي الممتاز … التعادل السلبي يخيم على لقاء دارنس والتحدي

درنة 03 يناير 2022 (وال) _ خيم التعادل السلبي على لقاء فريقا دارنس وضيفه التحدي، وذلك لحساب الجولة السابعة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم ، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب درنة البلدي.

هذه المباراة التي جرت – أمس الأحد – وسطها الحكم الدولي ( أحمد الشلماني )، ظهر فيها التحدي الذي أقال مدربه البوسني ( أيغور )، عقب خسارته أمام الأهلي، بشكل مغاير تماماً وأفضل نسبياً من مستضيفه دارنس.

هذا وصنع التحدي الذي قادم المدرب ( سالم التاورغي ) محاولات عديدة لعل أبرزها كرة ( أحمد العبار ) التي أبعدت إلى ركينة من قبل الحارس ( عماد الدين رجب )، و كرة ( أحمد مكاري ) التي أبعدها المدافع ( مصعب الكيلاني ) إلى ضربة زاوية، لينتهي الشوط الأول أبيضاً بين الفريقان.

في الشوط الثاني تحسن الأداء أكثر من جانب دارنس، وخلق الفريق هجمات عديدة ضاغطاً على مرمى الحارس ( حسن المجبري )، إلى حين أن أحتسب له حكم اللقاء الدولي ( أحمد الشلماني ) ركلة جزاء، لكن الكاميروني ( أيكو ) لم يفلح في ترجمتها إلى هدف مطيحاً بالكرة خارج الملعب، وذلك في الدقيقة (77).

وبهذا التعادل أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده، ليصبح دارنس برصيد (9) نقاط، محتلاً بها الترتيب الرابع، فيما رفع التحدي ثامن الترتيب رصيده من النقاط إلى (5) نقاط. (وال _ درنة) س أ / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال