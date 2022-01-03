“صراع” يخيم على الكاميرون قبل انطلاق نهائيات كأس أفريقيا

تواجدت أعداد كبيرة من العربات العسكرية المدرعة في شوارع مدينة ليمبي الواقعة جنوب غربي الكاميرون، التي يمزقها الصراع قبل انطلاق نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في 9 يناير الجاري والتي هدد انفصاليون بتعطيلها، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”.

يُشار إلى أن الكاميرون تستضيف البطولة في ست مدن، غير أن الأمن مهدد أكثر في مدينة ليمبي الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي، والتي تشهد المنطقة المحيطة بها هجمات مسلحة منذ تفجر الحرب في 2017 م وأدى الصراع الذي تحاول فيه جماعات مسلحة إقامة دولة منشقة تسمى أمبازونيا إلى سقوط ما لا يقل عن ثلاثة آلاف قتيل وأرغم قرابة المليون على النزوح عن بيوتهم، فيما تفاقم العنف في العام الأخير بعد أن زاد الانفصاليون من استخدامهم للعبوات الناسفة.

وحذر مراقبون من أزمات أخرى، فلا يعد انعدام الأمن سوى مشكلة واحدة من المشاكل التي تواجه البطولة، حيث احتلت المخاوف من مدى استعداد الملاعب الرياضية ومن انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا العناوين الرئيسة لوسائل الإعلام في الأسابيع الأخيرة.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يستضيف ملعب أومنيسبورت في مدينة ليمبي مباريات المجموعة السادسة التي تضم تونس ومالي وموريتانيا وغامبيا وتقام أولى مباريات المجموعة بين تونس ومالي في 12 يناير.

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