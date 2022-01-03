الدوري الممتاز … تعادل إيجابي بين الاتحاد والمحلة

الخمس 03 يناير 2022 (وال) _ سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثلهما على لقاء المحلة والاتحاد، وذلك لحساب المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لفرق المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب الخمس.

هذه المباراة التي جرت – أمس الأحد – توسطها الحكم الدولي ( عبد الباسط شهوب )، انتهى شوطها الأول المثير بتقدم فريق المحلة، وذلك بتصويبة من خارج مناطق الجزاء صوبها لاعبه ( عبد المعز العموري )، وذلك في الدقيقة (17).

وبعد أن تقدم المحلة على صعيد النتيجة، والمنضبط في خطوطه الثلاثة ، كاد الفريق أن يسجل هدف ثان، عندما حرمت عارضة الحارس ( معاد اللافي )، الكرة الحرة المباشرة التي نفذها ( فراس جمعة )، وذلك في الدقيقة (24).

وعند مطلع الدقيقة (34)، لم يتمكن(ربيع الشادي ) من استغلال عرضية ( أحمد الهرام )، مطيحاً بالكرة فوق خشبات الحارس ( حمزة البرجو )، وظهر الحارس ذاته في الدقيقة (43) ليتصدى لكرة ( المهدي الهوني ) و ( معاد عيسي ) على مرتين .

الاتحاد في الشوط الثاني كثف من هجماته على مرمى الحارس ( حمزة البرجو )، باحثاً عن تعديل النتيجة، تضعه على ريادة المجموعة الثانية، لكنه اصطدم بتكتل دفاعي ، حال دون ولوج الكرة شباك ( البرجو ).

هذا وانتظر الاتحاد حتى الدقيقة (79) ليحتسب له حكم اللقاء (عبد الباسط شهوب ) ركلة جزاء، بعد عرقلة المهاجم ( معاد عيسي ) ، ليتقدم اللاعب ذاته للركلة ، معلناً عن تعديل النتيجة، وجاء ذلك في الدقيقة (82)، ومعها تنتهي مجريات اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثلهما.

وبهذا التعادل تصدر فريق الاتحاد فرق المجموعة الثانية برصيد (11) نقطة، منقوص من مباراة واحدة، بينما رفع المحلة رصيده من النقاط إلى (7) نقاط محتلاً بها الترتيب الرابع. (وال _ الخمس) س أ / ه ع

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