لا غالب ولا مغلوب في مواجهة نارية بين تشيلسي وليفربول

حسم التعادل الإيجابي 2-2 قمة ستامفورد بريدج بين تشيلسي وضيفه ليفربول في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الدقيقة التاسعة؛ استغل السنغالي ساديو ماني من المباراة خطأ فادحًا من مدافع تشيلسي تشالباوه، ليخطف الهدف الأول، وسجل محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 26 من المباراة.

وتمكن لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، في الدقيقة 42، من تقليص النتيجة لصالح تشيلسي بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، ثمّ في الدقيقة 46 من الشوط الأول، سجل كريستيان بوليسيتش هدف التعادل.

وبهذه النتيجة؛ وصل رصيد ليفربول إلى 42 نقطة في المركز الثالث، فيما وصل تشيلسي للنقطة 43 في المركز الثاني.

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