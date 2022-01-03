السعداوي يحتل المرتبة السابعة عالميا في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي للكاراتيه

طرابلس 03 يناير 2022 (وال) -أصدر الاتحاد الدولي للعبة الكاراتيه، التصنيف العالمي للعبة لتضع البطل الليبي والأفريقي نوري وائل السعداوي في المرتبة السابعة، بفئة الشباب بميزان ( 76+ ) ليصبح أول رياضي ليبي يحقق هذا الترتيب برصيد ( 990.00 ).

وصرح رئيس الاتحاد الليبي للعبة الكاراتيه لوكالة الأنباء الليبية جمال الرعيض” نحتفل اليوم بإنجاز تاريخي في الرياضة الليبية ولأول مرة، بعد أن صدر الاتحاد الدولي للكاراتيه، تصنيفه العالمي للشهرالحالي يناير، ليحتل البطل الأفريقي نوري السعداوي المرتبة السابعة عالميا.

وتابع الرعيض؛ هذا الانجاز لم يأتي من الفراغ، بل جاء بعد مثابرة وكفاح وعزيمة للبطل السعداوي في التنافس على الحصول للميداليات، مشيرا أن هناك ابطال من ليبيا سجلوا في التصنيف ( 30و29) عالميا لهذه اللعبة، ليصبح اسم ليبيا من بين أفضل الدول عالميا.

وذكر الرعيض أيضا أن السعداوي ستكون له مشاركة في شهر فبراير القادم في بطولة شمال أفريقيا، والتي ستقام بتونس، وفي شهر مارس ستكون له مشاركة في البطولة العربية، وأيضا بطولة العالم والتي ستقام في أكتوبرالقادم تحت سن 21 سنة.

واختتم الرعيض قائلا: نشكر نادي الجمارك لاختيار البطل السعداوي من ضمن قائمة الفريق للنادي للمشاركة في بطولة كأس تونس للعبة، والتي ستقام يومي السبت والأحد القادمين، وذلك في اطار الاتفاقية بين أكاديمية ستارز ونادي الجمارك، مشيرا بأنه لن يشارك السعداوي في هذه المسابقة بحكم السن، فهي بطولة للكبار، ولكن سفره لكي يكون في مرحلة الاستعداد والتأهب، وطالب الرعيض من الجهات المختصة الاهتمام بهذا البطل، وجميع الأبطال الذين رفعوا اسم دولة ليبيا في جميع المحافل الدولية، لاحتياجهم إلى الاهتمام، وحتى لا تذهب جهودهم هباء منثورا”. (وال ) م ع / س خ.

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