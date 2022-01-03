تمهيدا لانطلاق الموسم الجديد.. اجتماع لجنة الحكام الفرعية لكرة الطائرة بنغازي

بنغازي 03 يناير 2022 (وال) عقد اليوم الإثنين، بقاعة الاجتماعات بنادي الهلال اجتماعا لمناقشة الأمورالفنية الخاصة بالتحكيم.

وهو من ضمن الخطة الموضوعة للاتحاد، وهذه الاجتماعات التي تقوم بها لجنة الحكام الفرعية برئاسة الحكم الدولي حسين البركي، تهدف إلى صقل الحكام والارتقاء بالمستوى التحكيمي، وذلك من أجل تقديم وانجاح الدوري الليبي لكرة الطائرة في أبهى صوره، بحسب ما صرح به المكتب الإعلامي للاتحاد الفرعي بنغازي لكرة الطائرة.

وتم خلال الاجتماع أيضا مناقشة بعض الأمور التحكيمية أثناء مسابقة الدوري في مرحلة الذهاب، وتعد هذه الاجتماعات جيدة، ليكون الحكم جاهز في التجمعات النهائية في جميع المسابقات العمرية للموسم الرياضي 2022/2021.(وال بنغازي) م ع / س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال