اتحادية حكام بنغازي تصدر بيانا بخصوص الأعمال المنافية من قبل مرافقي الاتحاد المصراتي

بنغازي 04 يناير 2022 (وال) -أصدرت اتحادية حكام كرة القدم بنغازي، بيانا أدانت واستنكرت فيه بأشد العبارات بما حدث من أعمال منافيه للأخلاق، والتي صاحبت مباراة الأهلي طرابلس، والاتحاد المصراتي، وما تعرض له طاقم التحكيم من الحكام مصطفى الدرسي، ومحمد القداري وسالم المراكبي، و رامي اهويدي.

حيث شهدت المباراة اعتداء للمرافقين من فريق الاتحاد المصراتي على طاقم التحكيم بعد نهاية المباراة، بدون أي تبرير ولا وجه حق، مما اساء للرياضة الليبية ولمؤسسة نادي الاتحاد المصراتي في خرق صريح وواضح واعتداء فاضح أصبح متكررا باستمرار في الدوري على الحكام، وهذا يدفعنا لعدم السكوت على هذه التصرفات الوحشية والغير مسؤولة، من أشخاص ليس لهم علاقه بالرياضة بأي صلة، وطالبت الاتحادية في البيان على ضرورة:

1 _ اجتماع عاجل وطارئ للاتحادية في أقرب موعد.

2 _ نطالب حكام كرة القدم في كل أنحاء ليبيا، التضامن مع طاقم التحكيم ومقاطعة فريق الاتحاد المصراتي، وعدم قيادة أي مباراة لهم إلى أن يتقدموا باعتذار رسمي.

3 _ نطالب لجنة التحكيم العامة بفتح تحقيق في الواقعة وإنصاف الحكم وإعطائه حقه.

4 _ نطالب لجنة المسابقات بشطب مرافقين فريق الاتحاد المصراتي الذين ثبت اعتدائهم على طاقم التحكيم.

5 _ نطالب الاتحاد العام الليبي لكرة القدم، بتحمل مسؤولياته ونحمله سلامة طاقم التحكيم في حالة حدوث اي ضرر لهم.(وال بنغازي) م ع / س خ.

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