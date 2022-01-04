الدوري الليبي الممتاز .. الأهلي يواصل تصدره بتفوقه على التعاون

بنغازي 04 يناير 2022 (وال) _ تابع فريق الأهلي تصدره لفرق المجموعة الأولى، عقب تفوقه على التعاون بنتيجة هدفان مقابل هدف، وذلك في إطار الجولة السابعة من مرحلة الذهاب من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب شهداء بنينا في بنغازي.

وحقق الأهلي في هذه المباراة التي جرت – أمس الاثنين – وتوسطها الحكم الدولي ( محمد الزروق )، الفوز السابع توالياً بالبطولة الليبية، رافعاً رصيده من النقاط إلى (21) نقطة، في حين ظل التعاون عند النقطة (5)، محتلاً بها المرتبة السابعة.

سجل الأهداف

هذا وكان فريق التعاون هو المبادر بالتسجيل، وذلك عن طريق ركلة جزاء نفذها لاعبه ( فرج عبد الحفيظ )، بعد عرقلة المهاجم ( الشامخ القذافي ) من قبل المدافع الإيسر ( جمعة بورقيقة )، وجاء ذلك في الدقيقة (30) من زمن الشوط الأول.

الأهلي المتصدر تقدم إلى الخطوط الأمامية باحثاً عن تعديل الأوضاع، قبيل انقضاء الحصة الأولى، وعند مطلع الدقيقة (41) ومن تمريرة عرضية متقنة داخل الـ ست ياردات التعاون أرسلها المدافع ( علي يوسف )، تمكن التونسي ( هيثم الجويني ) من إيداع العرضية المثالية على يمين الحارس ( فتحي الطلحي )، معدلاً في ذلك أوتار النتيجة.

وتدخل مدافع التعاون ( محمد عبد الكريم ) بطريقة خشنة على لاعب الأهلي ( فاضل سلامة )، ليحتسب حكم اللقاء (محمد الزروق ) ركلة جزاء، تقدم لها محترفه التونسي ( هيثم الجويني ) معززاً تقدم فريقه بهدف ثان، وذلك عند الدقيقة (70).

طاقم التحكيم

هذا وتكون طاقم تحكيم هذه المقابلة الحكم الدولي ( محمد الزروق ) كحكم ساحة، بمساعدة كل من، مساعد أول ( مجدي كامل )، ومساعد ثان ( حسام أعبيد )، و( عماد أخريش )، والدولي ( توفيق الضاوي ) مراقباً للقاء، يشار إلى أن هذه المواجهة شهدت عدد ثمان ركنيات ، منها عدد ستة ركنيات للأهلي، و إثنان للتعاون.

إنذارات الفريقان

وتجدر الإشارة إلى أن حكم اللقاء الدولي ( محمد الزروق ) قد أشهر الكرت الأصفر في ستة مناسبات ، لاسيما أن التعاون نال ثلاثة كروت صفراء تمثلة في ( ماهر العبيدي )، و ( نصر الدين سعد )، و ( محمد عبد الكريم )، فيما نال الأهلي ثلاثة كروت إيضاً كانت من نصيب ( عبد الله بلعم )، و الحارس ( أحمد عزاقة )، و (سعيد النايلي ). (وال _ بنغازي) س أ / ه ع

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