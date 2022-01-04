تعادل مثير بين الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي

انتهى لقاء الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي بالتعادل الإيجابي بهدفين في كل جانب، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز، على أرضية ملعب الخُمس البلدي.

وافتتح الاتحاد المصراتي التسجيل بهدف عن طريق لاعبه عبد الله الشعافي، ثم أضاف الهدف الثاني عن طريق محترفه بكاك كريست.

وتمكن الأهلي من تقليص الفارق عن طريق أحمد القديري، وفي الوقت القاتل؛ أدرك رفاق نشنوش التعادل بأقدام صالح الطاهر.

جدير بالذكر أن هذا التعادل هو الرابع للفريقين من ست مباريات، ليرتفع رصيد الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي إلى سبع نقاط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية