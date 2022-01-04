إصابة قائد منتخب تونس يوسف المساكني بـ”كورونا”

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم قبل أيام من صافرة انطلاق نهائيات كأس أمم أفريقيا عن إصابة نجم الفريق يوسف المساكني بفيروس كورونا.

وأضاف الاتحاد أن نتائج الاختبار الأخير الذي أجري للاعبي نسور قرطاج كشف عن إصابة “المساكني” بـ”كورونا”، رغم مشاركته في مباراة رسمية مع فريقه العربي في الدوري القطري.

وتخلى مدرب المنتخب التونسي منذر الكبير، في وقت سابق، عن اللاعبيْن الفرجاني ساسي ووجدي كشريدة بعد ثبوت إصابتهم بـ”كورونا”، ولن يتسنى له تعويض “المساكني” بعد تحديده القائمة النهائية في الـ30 من ديسمبر الماضي.

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