بفوزه على الصداقة … الأخضر يواصل ملاحقة المتصدر الأهلي

البيضاء 05 يناير 2022 (وال) _ ضيق فريق الأخضر الأول لكرة القدم الخناق على المتصدر الأهلي، بفوزه على ضيفه الصداقة بنتيجة هدف دون رد، وذلك في إطار الجولة السابعة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي احتضنها ملعب شيخ الشهداء في مدينة البيضاء.

هذا ودخل الفريقان اللقاء الذي أقيم – أمس الثلاثاء – بصافرة الحكم الدولي ( يحي الوحيشي )، حيث ظهور واضحاً وجلياً رغبة الفريقان تحقيق الانتصار، خاصة الأخضر الساعي لمواصلة سلسلة عروضه القوية هذا الموسم و التي أستهلها بخماسية في مرمى التحدي.

وأنتظر رفاق اللاعب ( عبد الرحمن العمامي )، (40) دقيقة، ليتمكن المهاجم المالي ( علي أمادو ) من خطف هدف المباراة الوحيد، وذلك عندما أستثمر عرضية زميلة الأنغولي ( آري بابل) والتي لعبها من الجهة اليسرى.

وبهذا الفوز، أضاف فريق الأخضر ثلاثة نقاط مهمة إلى رصيده، حيث رفع رصيده إلى النقطة (19) محتلاً وصافة المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد الصداقة سادس الترتيب على لائحة سلم المجموعة عند النقطة (7). (وال _ البيضاء) س أ / ه ع

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