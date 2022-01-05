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الأهلي طرابلس يختار ملعب الجميل لمبارياته في “الممتاز”

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتمدت لجنة المسابقات ملعب “الجميل” ليكون الملعب الأساسي لفريق الأهلي طرابلس، فيما سيكون ملعب مصراتة الملعب البديل لرفقاء نشنوش.

واستقرت اللجنة التسييرية لنادي الأهلي طرابلس، برئاسة فرج إدريس، على ملعب الجميل لخوض مبارياته المحلية على أرضيته، وسحبت اللجنة، في وقت سابق، موافقتها على اللعب على ملعب “الهاشمي بهلول”.

جديرٌ بالذكر أن أرضية ملعب الجميل من العشب الصناعي، وسيواجه الأهلي طرابلس، في أول لقاء على أرضيته، نظيره الخُمس، في الأسبوع الثامن من الدوري، يوم الأحد الموافق 16 يناير الجاري.

 

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قناة 218 الليبية

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