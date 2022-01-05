“كورونا” يجتاح المنتخب التونسي.. وإصابة الجزيري مهاجم النسور

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، عن إصابة المهاجم سيف الدين الجزيري بفيروس كورونا خلال معسكر نسور قرطاج، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي ستنطلق الأحد المقبل حتى السادس من فبراير المقبل.

وأكد الاتحاد التونسي، في بيان رسمي، ثبوت إصابة الجزيري بكورونا بعد الاختبارات التي أجريت لبعثة المنتخب التونسي الأخيرة.

يُذكر أن القائمة النهائية لمنتخب تونس ضمت 28 لاعبًا سيغيب عنها في المنافسات الأفريقية بسبب كورونا كلٌّ من فرجاني ساسي وحارس المرمى معز حسن ومحترف أبها السعودي سعد بقير، وكذلك فخر الدين بن يوسف بالإضافة إلى قائد المنتخب يوسف المساكني.

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