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كورونا يُغيّب “سباليتي” عن مواجهة يوفنتوس المرتقبة

تم النشر منذُ ثانية واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف نادي نابولي عن إصابة مدرب الفريق الأول لوتشيانو سباليتي بفيروس كورونا، ليتأكد غيابه عن لقاء يوفنتوس بجانب الثنائي المصابان كيفن مالكويت وماريو روي.
وذكر في بيان رسمي أن سباليتي ليس لديه أي أعراض وسيخضع لفترة العزل، بحسب البروتوكول المعمول به.

وسيغيب لوتشيانو عن لقاء اليوفي المهم يوم الخميس على أرضية ملعب أليانز ستاديوم، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي.

يُذكر أن فيروس كورونا تفشى في 19 فريق من أصل 20 فريق من فرق الكالتشيو، والفريق الوحيد الذي لم تسجل إصابات في صفوفه هو لاتسيو.

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قناة 218 الليبية

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