كورونا يُغيّب “سباليتي” عن مواجهة يوفنتوس المرتقبة

كشف نادي نابولي عن إصابة مدرب الفريق الأول لوتشيانو سباليتي بفيروس كورونا، ليتأكد غيابه عن لقاء يوفنتوس بجانب الثنائي المصابان كيفن مالكويت وماريو روي.

وذكر في بيان رسمي أن سباليتي ليس لديه أي أعراض وسيخضع لفترة العزل، بحسب البروتوكول المعمول به.

وسيغيب لوتشيانو عن لقاء اليوفي المهم يوم الخميس على أرضية ملعب أليانز ستاديوم، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي.

يُذكر أن فيروس كورونا تفشى في 19 فريق من أصل 20 فريق من فرق الكالتشيو، والفريق الوحيد الذي لم تسجل إصابات في صفوفه هو لاتسيو.

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