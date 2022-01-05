نجوم بنغازي ينجح في تخطي شمال بنغازي وتصدره للمجموعة الثالثة

بنغازي 05 يناير 2022 (وال)- نجح فريق نجوم بنغازي من التفوق على شمال بنغازي بنتيجة هدف دون رد، ضمن حساب الجولة الثانية من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الثالثة من دوري الدرجة الأولى.

المباراة التي أقيمت مساء أمس على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي، توسطها الحكم ( أيوب الفرجاني )، دخلها نجوم بنغازي باحثًا عن مواصلة تفوقه في الأسبوع الأول على الأنوار بثلاثية نظيفة، فيما حاول شمال بنغازي تعوض خسارة الجولة الأولى أمام وفاق أجدابيا بثنائية.

بعد ضغط كثيف من نجوم بنغازي على مرمى شمال بنازي ودفاعاته، لاسيما وأن هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة (17)، من عمر الشوط الأول عن طريق كرة حرة مباشرة نفذها بكل اقتدار لاعبه ( رمضان بوشعالة ).

بذلك رفع نجوم بنغازي رصيده من النقاط إلى (6) نقاط من فوزين، متصدرًا فرق المجموعة الثالثة، فيما بقي شمال بنغازي من دون نقاط محتلا أخر الترتيب المجموعة. (وال) س أ/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال